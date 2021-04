Funérailles du prince Philip: voici pourquoi un lâcher de pigeons royaux a eu lieu ce midi (photos)

Les funérailles du prince Philip, décédé vendredi dernier à l'âge de 99 ans, se déroulent en ce moment au château de Windsor, à l'ouest de Londres. Ce matin, un lâcher de pigeons a été organisé par la 'Royal Pigeon Racing Association' (RPRA). Mais pourquoi?

Le duc d’Edimbourg reposera à partir de samedi dans le caveau royal, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Si les funérailles ont débuté à 15h (heure belge), des hommages lui ont aussi été rendus plus tôt dans la matinée. Comme ce lâcher de pigeons réalisé à midi par les membres de la 'Royal Pigeon Racing Association' (RPRA), un organisme qui organise des courses de pigeons au Royaume-Uni.

10 pigeons ont ainsi été relâchés simultanément pour rendre hommage au duc d'Edimbourg. Chacun d'eux représente une décennie vécue par le prince Philip: en tout, les 10 pigeons représentent 100 ans soit l'âge qu'aurait eu le prince Philip dans deux mois.

Un moyen pour la 'Royal Pigeon Racing Association" de rendre hommage au défunt duc d'Edimbourg. Mais aussi remercier la famille royale pour leur engagement envers ce sport national.

"Nous étions extrêmement tristes d'apprendre la disparition du duc d'Edimbourg. Nous voulions donc lui rendre hommage et montrer notre soutien à la famille royale", a expliqué le directeur de la RPRA, Ian Evans, au Hampshire Chronicle. "La RPRA et la famille royale sont étroitement liées grâce au grand intérêt que porte la famille pour ce sport depuis plus de 100 ans. Nous voulions célébrer cela par la libération de 10 pigeons à travers le pays."

"Quand le duc accompagnait la Reine à Sandringham Estate, il s'intéressait toujours aux pigeons royaux. Nous avons pensé que ce lâcher de pigeons serait un bon hommage", a continué le directeur de la RPRA.

La Reine est d'ailleurs la présidente de la RPRA et elle-même une colombophile enthousiaste. La famille royale détient des pigeons depuis la fin du 19e siècle, une tradition maintenue par Elizabeth II.