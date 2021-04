Funérailles du prince Philip: Harry, Kate et William UNIS à la sortie de la chapelle (vidéo)

Les funérailles du prince Philip ont lieu ce samedi à Windsor. À la sortie de la chapelle, le prince Harry est apparu complice avec son frère William et son épouse Kate Middleton. Les images de la réconciliation tant attendue ?

Le prince Harry est de retour en Grande-Bretagne pour rendre hommage à son grand-père le prince Philip, décédé à l'âge de 99 ans. Ses funérailles ont lieu ce samedi à Windsor. Un moment qui a réuni la famille royale britannique. En effet, à la sortie de la chapelle Saint-Georges, le prince Harry est apparu très proche de sa belle-sœur Kate Middleton et de son frère le prince William. Le trio que l'on a bien connu avant le mariage du prince Harry et de Meghan Markle semblait complice et uni. Des images qui ont dû ravir les fans de la famille royale. Le prince Philip aurait-il réussi sa dernière mission de réconcilier les deux frères ?





Les princes Harry et William avaient été aperçus plus tôt, en troisième ligne du cortège funéraire, derrière les enfants de la reine et du prince Philip. Pendant la procession, le deux frères aux relations distendues étaient séparés par leur cousin Peter Phillips, fils de la princesse Anne. Ce choix a été abondamment commenté dans la presse, à l'affût de tout signe de réconciliation entre les deux fils du prince Charles.



En 1997, les deux frères avaient suivi tous les deux côte à côte le cercueil de leur mère la princesse Diana, morte tragiquement dans un accident de voiture à Paris, poursuivie par des paparazzis.

De retour en Grande-Bretagne

C'est la première fois depuis sa mise en retrait tonitruante de la monarchie et son départ outre-Atlantique que le prince Harry retrouve en public la famille royale, marquée par l'ombre des accusations de racisme et d'indifférence que son épouse et lui-même ont portées lors d'une interview retentissante accordée à Oprah Winfrey.



Enceinte de leur deuxième enfant, l'épouse de Harry, Meghan Markle, est restée aux Etats-Unis sur les conseils de son médecin.