Funérailles du prince Philip: une cérémonie sobre mêlée à la grandeur dans le respect des traditions anglaises

Ce samedi, les funérailles du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, se sont déroulées au château de Windsor. L'historien Christian Cannuyer était l'invité de notre édition spéciale et du RTL INFO 19h, l'occasion pour lui d'expliquer la sobriété de cette cérémonie mêlée à la folie des grandeurs.

La célèbre formule anglaise "never complain, never explain" (ndlr, soit "ne pas se plaindre, ne pas s'expliquer" en français) n'aura jamais eu autant de sens. Lors de la cérémonie funéraire en hommage au prince Philip, "il n'y a pas eu d'éloges funèbres ni de témoignages ou de mots doux envers le défunt", explique l'historien Christian Cannuyer, invité de notre édition spéciale et du RTL INFO 19h. Pas de "un grand père fantastique", ou "un mari aimant", continue l'historien. Le mot d'ordre était: "sobriété absolue". D'ailleurs, peu des membres de la famille royale n'ont laissé paraître leurs émotions.

Lors de la cérémonie, le Doyen de Windsor a été le seul à rendre hommage au prince Philip, à son "inébranlable loyauté" envers la reine, son "courage", sa "force d'âme" et sa "foi". Mais dans cette sobriété, il y a eu de la grandeur. Beaucoup de grandeur.

Cette sobriété a donné à l'évènement une grandeur et une beauté inattendues qui a bien reflété ce qu'a été la vie du prince Philip

Limitée à 30 personnes à cause du coronavirus, la cérémonie s'est déroulée au château de Windsor sur fond de cortèges militaires, de lâchers de pigeons et toutes sortes d'hommages. "La pandémie a ajouté un peu de sobriété à la sobriété. Mais c'est une sobriété que le duc d'Edimbourg voulait", poursuit l'historien sur le plateau de RTL INFO. "Cette sobriété a donné à l'évènement une grandeur et une beauté inattendues qui a bien reflété ce qu'a été la vie du prince Philip: une vie dévolue au service de l'Etat, de la couronne et de certaines valeurs", précise Christian Cannuyer.

Couvert de l'étendard personnel du duc d'Edimbourg, de son épée, sa casquette de la Marine et d'une couronne de fleurs, le cercueil a été transporté à l'arrière d'un Land Rover vert militaire que le prince Philip avait lui-même contribué à concevoir pendant 16 ans. Menée par Charles, le prince héritier de la couronne, et sa soeur la princesse royale Anne, la courte procession, suivie par la reine dans une Bentley, a accompagné le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-George, pour l'office religieux.

Les derniers voeux du prince Philip ont aussi été respectés, malgré la pandémie, puisqu'il souhaitait une cérémonie funèbre concentrée essentiellement au château de Windsor et assez limitée. Le plan initial (hors pandémie) prévoyait l'organisation de cortèges militaires dans les rues du pays. Le Royaume-Uni est en deuil national depuis 8 jours.