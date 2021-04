Une reprise de Tata Yoyo dans The Voice France: le candidat crée la surprise

Dans The Voice France, les candidats se sont affrontés dans l’épreuve des K.O. Jim Bauer, candidat de Marc Lavoine, a joué la carte de l’originalité puisqu’il a interprété "Tata Yoyo" d’Annie Cordy. Sa reprise mélancolique a surpris et convaincu jury et public.

"Tata Yoyo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau?" Tous les Belges connaissent cette célèbre chanson d'Annie Cordy. En France aussi, puisqu'un candidat de The Voice a décidé de la reprendre à sa sauce dans l'épreuve des K.O. Jim Bauer, dans l'équipe de Marc Lavoine, a interprété ce titre façon mélancolique et a surpris tout le monde. "Personne n'avait compris cette chanson comme ça, on ne savait pas que cette chanson avait cette dimension. C'est un délire, mais ça marché," s'est étonné Florent Pagny. Marc Lavoine a sélectionné son candidat sans grande hésitation pour la suite de l'aventure. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont unanimes : "Scotché", "Des frissons…", "Une claque!"