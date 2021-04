Katy Perry et Miranda Kerr: les femmes de la vie d’Orlando Bloom très complices

Alors qu’Orlando Bloom coule des jours heureux avec Katy Perry depuis plusieurs années, l’acteur a aussi été marié à la mannequin, Miranda Kerr. Ensemble, ils ont un enfant, Flynn, âgé de 10 ans. Dans cette famille recomposée moderne, tout le monde semble s’entendre parfaitement.

Katy Perry et Miranda Kerr n’auraient pas été copines sans Orlando Bloom. En effet, l’acteur est le dénominateur commun puisqu’ex-mari du mannequin, et actuel compagnon de la chanteuse à succès. Et les deux femmes s’entendent très bien. Elles ont d’ailleurs réalisé un Live Instagram pour parler des produits de beauté de Miranda.

Katy Perry est apparue en peignoir précisant qu’il s’agissait d’un cadeau de son amie. "Un des avantages d’être l’amie de Miranda, c’est que je peux essayer tous ses produits, surtout quand son fils de 10 ans rentre à la maison et que je regarde dans son sac à dos, et je me dis : ‘C’est quoi ce nouveau produit ? C’est quoi ça ?’"

La chanteuse encense encore Miranda Kerr : "Miranda est très, très soucieuse de sa santé. Je pense que dans notre famille moderne, elle est probablement la plus soucieuse de sa santé de nous tous. Par exemple, nous avons arrêté de manger des œufs à la maison."

Cette famille recomposée compte à présent la petite Daisy Dove, 7 mois, la fille d’Orlando Bloom et Katy Perry; Flynn, 10 ans, le fils d’Orlando Bloom et Miranda Kerr. Cette dernière a aussi deux enfants nés de son mariage avec Evan Spielberg, Hart et Myles, 2 ans et 20 mois.