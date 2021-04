Michel Drucker se confie sur son importante perte de poids: "J'ai vu ce qu'était la maigreur et je me suis fait peur"

Le célèbre présentateur de Vivement Dimanche a repris les rênes de son émission ces dernières semaines. Hier, en compagnie du célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen, il est revenu sur ses soucis de santé, qui n'ont tenu éloigné des plateaux télé pendant de nombreux mois.

"J'ai perdu onze kilos. Onze kilos quand on en pèse soixante-douze, c'est considérable", a-t-il révélé.

Il a expliqué que cette perte du poids lui a fichu un sacré coup. "Quand je me suis vu pour la première fois, plus que maigre, comme une espèce de pantin, de marionnette, j'ai vu ce qu'était la maigreur et je me suis fait peur", a-t-il ajouté.

Une perte de poids que Jean-Michel Cohen a ensuite tenu à expliquer : "Les gens ne comprennent pas […] que leurs jambes ne les portent plus, mais c’est simplement de la perte musculaire. C’est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais régime. Protéger les structures du corps c’est la priorité", a-t-il déclaré.

En septembre dernier, Michel Drucker a dû subir plusieurs interventions et notamment un triple pontage coronarien suite auquel il a vécu une longue convalescence.