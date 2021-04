Harry, William et Charles: leur grande discussion après les funérailles du prince Philip

Après un an d’absence, le prince Harry est revenu en Angleterre pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip. Lors de la cérémonie de ce 17 avril, on a pu voir Harry se rapprocher de son frère, William. Peu de temps après, les deux frères se sont longuement promenés en compagnie de leur père, Charles. Cette discussion mènera-t-elle vers la réconciliation?

Beaucoup d’images émouvantes ont retenu l’attention des spectateurs lors des funérailles du prince Philip ce 17 avril. D’abord la reine Elizabeth II, seule, versant une larme, ensuite Kate consolant son beau-père, le prince Charles. Enfin, l’image que tout le monde attendait est celle des princes Harry et William discutant côte à côte, laissant espérer une possible réconciliation après un an de dissensions.

Mais ce n’est pas tout. Après la cérémonie, le prince Charles, très affecté par la mort de son père, s’est longuement promené avec Harry rejoint également par William. Des sources proches du palais assurent que c’est ce que le duc d’Edimbourg aurait voulu. Charles veut ainsi faire respecter les souhaits de son père. Ils seraient restés ensemble pendant près de deux heures au château de Windsor.

Si Harry semble pressé de rentrer aux Etats-Unis auprès de sa femme enceinte, il pourrait néanmoins rester en Angleterre jusqu’à l’anniversaire de la Reine. Elle fêtera ses 95 ans le 21 avril. Il pourrait également revenir au début du mois de juillet pour l’inauguration de la statue de Diana au palais de Kensington. Tout dépendra de l'accouchement de Meghan Markle.