Le message bouleversant d’Helen McCrory à sa famille avant sa mort: "Vous devez tous aimer à nouveau"

Helen McCrory est décédée le vendredi 16 avril des suites d’un cancer. L’actrice d’Harry Potter et Peaky Blinders s’y préparaient depuis un petit temps et a tenu à préparer son entourage, notamment son mari et ses enfants de 14 et 13 ans.

L’actrice Helen McCrory est décédée à l’âge de 52 ans des suites d’un cancer. Son mari, Damian Lewis, a annoncé la nouvelle le vendredi 16 avril sur Twitter : "Elle est morte comme elle a vécu. Sans peur." Deux jours plus tard, l’acteur de Homeland a dévoilé les souhaits adressés par sa femme à son entourage : "Continuez à vivre pleinement, à saisir des opportunités, à vivre des aventures," a-t-il dit à ses enfants Manon et Gulliver, de 14 et 13 ans. "Il y a quelques semaines à peine, elle nous a dit depuis son lit: ‘Je veux que papa ait des petites copines, beaucoup de petites copines. Vous devez tous aimer à nouveau, l’amour n’est pas possessif. Mais Damian, essaie au moins de passer les funérailles sans embrasser quelqu’un’," raconte l’acteur. Il a ajouté que l’actrice s’était battue jusqu’au bout "d’une manière héroïque". Elle a tenté de normaliser sa mort, "ne montrant ni peur, ni amertume, ni apitoiement sur elle-même, elle nous a seulement armés du courage de continuer et a insisté pour que personne ne soit triste parce qu’elle est heureuse." Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu.