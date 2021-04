Hilary Duff: pourquoi son fils de 9 ans a assisté à son accouchement

Hilary Duff a récemment accouché de son troisième enfant à domicile. Dans un podcast, l’actrice a révélé que son fils de 9 ans avait assisté à l’accouchement. Elle a expliqué les raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision.

Le 24 mars, Hilary Duff a donné naissance à une petite fille, Mae, son troisième enfant. Elle avait partagé un cliché de son accouchement à domicile sur son compte Instagram.

Dans le podcast, Informed Pregnacy, elle a révélé que son fils de 9 ans, Luca, avait aussi assisté à l’accouchement. "C’était assez important pour moi parce que je suis vraiment très ouverte et honnête avec lui à propos de la force des femmes et à quoi ressemble un accouchement," raconte-t-elle.

Hilary Duff est allée plus loin en expliquant qu’elle tenait à ce que son fils soit correctement informé : "Il sait tout à propos des règles et il est important pour moi de normaliser cette conversation avec lui pour toutes les femmes qui vont partager sa vie. Je veux que le jour où il sera prêt à avoir un enfant avec son partenaire ou sa femme ou quoi que ce soit d'autre, je veux qu'il puisse respecter la manière dont elle veut pouvoir avoir un bébé, et si c'est à la maison, cela peut être à la maison, si c'est dans un hôpital, ce sera un hôpital."

Hilary Duff est donc maman de trois enfants : Luca, 9 ans ; Banks, 2 ans et Mae, bientôt un mois. La naissance de Banks avait aussi eu lieu à domicile.