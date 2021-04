Stupeur pour les candidats de Top Chef en découvrant le plat de la boîte noire: "Tout est noir" (vidéo)

En fin d'épreuve de la boîte noire, deux candidats sont autorisés à aller découvrir le visuel du plat élaboré par le célèbre chef Gilles Gougeon.

Si Sarah, de l'équipe de Philippe Etchebest et Hélène Darroze, ne semble pas plus surprise que ça de découvrir qu'il s'agit d'un plat monochrome noir, pour Matthias, de l'équipe de Michel Sarran et Paul Pairet, c'est la surprise.

"C'est full black, quoi", lance-t-il en découvrant l'assiette. Il revient vers son équipe avec cette information fondamentale puisque qu'il ne reste que 15 minutes aux équipes pour terminer les préparations.

"Tout est noir, tout est tout tout noir, ok ?", annonce-t-il, provoquant la stupeur chez Paul Pairet. "Non non non, c'est pas possible", lance-t-il.

"Du coup, on va tout teinter en noir, hein", ajoute Baptiste.

Panique dans cette équipe qui n'a plus que quelques minutes pour réagir et sortit son plat dans les temps. Ce qu'ils parviendront finalement à faire. Tout comme dans l'autre équipe qui remportera finalement cette épreuve.