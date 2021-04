La Chronique de Bridgerton renouvelée pour une saison 3: sur qui sera-t-elle centrée

"La Chronique de Bridgerton" entame à peine le tournage de sa deuxième saison. Pourtant, Netflix a déjà confirmé une troisième et une quatrième saison. L’auteure des livres dont la série est tirée a déjà affirmé que chaque saison se centrera sur un personnage de la famille Bridgerton. Alors, à qui le tour?

La saison 2 de "La Chronique de Bridgerton" est actuellement en tournage, mais Netflix ne traîne pas et annonce déjà une troisième et une quatrième saison. Alors que la deuxième saison se centrera sur l’aîné de la famille Bridgerton, Anthony, et son parcours pour trouver la femme de sa vie ; la troisième saison tournera notre regard vers Benedict.

Le deuxième fils Bridgerton offrira aux fans de belles histoires de cœur avec Sophie Beckett. Cette dernière est la fille d’un comte, mais elle est séquestrée par sa belle-mère qui l’exploite comme femme de chambre. Très Cendrillon comme scénario a priori, croisé avec Roméo et Juliette puisque les deux amoureux se rencontreront lors d’un bal masqué et leur histoire sera interdite.

Au niveau du casting, Luke Thompson reprendra donc son rôle de Benedict, de même que les autres membres de la famille Bridgerton. Les fans retrouveront Phoebe Dynevor et Jonathan Bailey dans les rôles de Daphne et Anthony. Par contre, le duc de Hastings interprété par René-Jean Page ne fera pas son retour.