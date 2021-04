Ce promeneur salué comme un "héros" après avoir calmé la crise d'un petit garçon autiste

Natalie Fernando marchait le long de la digue sur la côte est de l'Angleterre avec son fils autiste quand celui-ci a commencé à se mettre en colère ne souhaitant pas faire demi-tour.

L'enfant de cinq ans s'est alors allongé sur le sol et a commencé à crier. "Les passants qui nous croisaient fronçaient les sourcils en apercevant mon fils en colère", décrit la maman.

"Un inconnu, qui passait par là, s'est alors arrêté pour parler à la maman et l'enfant et leur a demandé si tout allait bien", rapporte la mère quelque peu dépassée par l'événement sur son compte Facebook.

L'homme, prénommé Ian, s'est alors allongé sur le sol à proximité du petit garçon et lui a demandé si c'était mieux par terre.

Natalie a expliqué comment les actions d'Ian "ont sauvé sa journée d'une crise d'une heure ou plus ou de l'alternative d'être frappée par mon fils qui se perd totalement quand il fait une crise et peut devenir très agressif ''.

Elle a dit: "Cet homme, un parfait inconnu, a pris le temps de discuter et de demander si j'allais bien. Cet homme, un inconnu était mon héros ce matin et après s'être couché avec mon fils, il nous a raccompagnés Rudy et moi jusqu'à notre voiture."

La mère, reconnaissante pas le geste de ce parfait inconnu, n'oubliera pas de si tôt cet épisode heureux de sa vie.

"Cela en dit beaucoup (..) les mots gentils sont faciles, les actions témoignant la gentillesse sont moins évidentes. Cet homme est la gentillesse incarnée et je ne pourrais pas être plus reconnaissante".