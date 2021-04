L'accueil glacial réservé au prince Harry: plusieurs membres de sa famille ne lui ont même pas adressé la parole

Selon plusieurs sources, le prince Harry aurait reçu un accueil glacial de la part de nombreux membres de sa famille lors de son retour au Royaume-Uni pour participer aux funérailles de son grand-père bien aimé, le prince Philip, relate ce mardi matin The Sun.

Le duc de Sussex aurait été surpris que les retrouvailles n'aient pas été des plus chaleureuses avec certains membres de la famille royale, selon certains initiés.

Et de développer au Mail On Sunday: "Ironiquement, le seul qui a exprimé sa sympathie à son égard est le prince Andrew. Il sait de part son ex épouse Sarah Ferguson - et maintenant de première main (il serait lié à plusieurs affaires concernant le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein) - ce que ça fait d'être l'outsider de la famille, ce que Harry est vraiment devenu."

"En ce qui concerne les autres membres de la famille, il y a un profond sentiment de protection envers la reine et de ressentiment envers Harry. Il y a eu peu de sympathie pour lui après ce que lui et Meghan ont dit lors de leur interview à Oprah."

Le journal affirmait que la princesse Anne, le prince Edward et son épouse Sophie n'ont pas parlé à Harry, avant et après le service funèbre.

Hier, Harry est allé faire une promenade avec son père, le prince Charles, lors de la première conversation en tête-à-tête du père et du fils depuis l'interview explosive accordée à Oprah Winfrey, au cours de laquelle Meghan et Harry ont notamment soutenu avoir été la cible de commentaires racistes de la part de la famille royale.

Le prince Harry pourrait partir pour la Californie dès aujourd'hui pour être aux côtés de son épouse enceinte de leur 2ème enfant, bien que son billet de retour "ouvert" signifie qu'il pourrait décider de rester pour l'anniversaire de la reine qui a lieu ce mercredi.