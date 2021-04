Kim Kardashian courtisée par des princes, des acteurs et des PDG: "Elle n'est pas pressée mais garde l'esprit ouvert"

"Cela se bouscule au portillon" chez Kim Kardashian. Un article publié dans le Mail Online révèle en effet que depuis l'annonce de son divorce avec Kanye West les prétendants seraient nombreux à vouloir se retrouver au bras de la star de téléréalité.

"Kim est poursuivie par des membres de famille royale étrangère, des milliardaires, des acteurs et des célébrités de premier plan", révèlent des sources proches de la star.

La star de 40 ans, a demandé le divorce du rappeur le 19 février dernier à la suite d'un mariage de plus de six ans, exigeant la garde conjointe des enfants. Plus tôt ce mois-ci, Kanye a finalement répondu à cette requête.

Et maintenant, plusieurs sources proches de la star affirment que Kim, "qui ne cherche personne pour le moment'', est inondée d'offres de rencontres de futurs prétendants potentiels.

Une source a déclaré au magazine Page Six: "Les gens contactent des amis communs et des personnes avec qui elle a travaillé pour se faire arranger un rencard. C'est incroyable. Il y a des membres de famille royale étrangère, des acteurs de Hollywood, en passant par des athlètes célèbres et les PDG milliardaires..."

"Nombreux sont les hommes qui essaient également de la contacter via message privé sur les réseaux sociaux. ''

Cette source, proche de la star explique que Kim "ne cherche personne pour le moment''. Et de poursuivre: "Elle n'est pas pressée mais garde l'esprit ouvert.''