Comment Kate Middleton a cherché à réconcilier le Prince Harry et le Prince William, plutôt que de se venger de Meghan Markle

Lors des funérailles du Prince Philipp, Kate Middleton a essayé de "briser la glace" entre le Prince Harry et le Prince William, plutôt que de chercher à se venger de Meghan Markle, qui ne l’avait pas ménager lors de son interview explosive avec Oprah Winfrey. Angela Levin, experte royale, et biographe du Prince Harry, tresse des louanges à Kate Middleton pour son "influence positive" lors de cet événement.



L’épouse de William est apparue en train de parler avec Harry à la sortie de la chapelle Saint George, avant de subtilement s’effacer pour laisser les deux frères s’entretenir seuls. "On pouvait lire dans sa douce gestuelle qu’elle essayait de briser la glace plutôt que de se venger des critiques qu’elle a essuyées de Meghan Markle", analyse Angela Levin dans les colonnes du Telegraph. Les échanges entre les deux frères ne "mèneront peut-être nulle part, mais au moins c’est un début", ajoute-t-elle.

Les funérailles du duc d’Edimbourg étaient en tout cas la première fois que les deux frères apparaissaient publiquement ensemble depuis le retrait du Prince Harry et Meghan Markle de leurs fonctions royales. Le Prince Harry était en froid avec son père et son frère depuis lors. Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas épargné la famille royale lors de leur entretien avec Oprah Winfrey. Des accusations de racisme, mais aussi une certaine indélicatesse de Kate Middleton, qui aurait fait pleurer Meghan Markle durant les essayages de robe en vue de son mariage avec le prince Harry.



Les deux frères auront une nouvelle occasion de recoller les morceaux prochainement. William et Harry apparaitront ensemble lors d'une sortie officielle au mois de juillet, dans les jardins du palais de Kensington, pour l'inauguration d'une statue de leur défunte mère, la princesse Diana.