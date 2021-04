"Tout le monde essaie de me caser!": Sheila, 75 ans, évoque sa vie sentimentale

Il y a quelques semaines, Sheila était l’invitée du RTL Avec Vous à l’occasion de la sortie de son nouvel album intitulé "Venue d’ailleurs". Pour assurer la promotion son dernier opus, l’artiste poursuit sa tournée des médias. Dans un entretien au magazine Nous Deux, la chanteuse s’est confiée sur sa vie sentimentale.

Mariée deux fois, Sheila a quitté son dernier époux, Yves Martin, en 2016. La fin d’une relation de plus de dix années. Aujourd’hui âgée de 75 ans, le cœur de Sheila est à prendre. "Tout le monde essaie de me caser !", s’amuse-t-elle. En attendant, elle évolue dans un entourage très masculin : "Je ne travaille qu'avec des hommes, c'est la vie qui veut ça. J'adore collaborer avec les femmes, mais ça se présente moins souvent", raconte-t-elle.



Et le célibat n'est pas vraiment un problème pour Sheila, semble-t-il. Sa vie familiale et ses amis lui suffisent amplement. Elle se dit d'ailleurs très proche de sa petite fille, née de la relation de Ludovic Chancel (son fils décédé à 42 ans) avec Bénédicte, une comptable de Canal+. Mais Sheila ne souhaite guère en parler : "Je n'aborderai pas ce sujet parce que j'aimerais qu'on lui foute la paix, comme à son père."