Céline Dion est en deuil: la chanteuse a perdu un être cher

Céline Dion est en deuil. La chanteuse de 53 ans a rendu hommage sur son compte Instagram à Jim Steinman, le compositeur de son titre à succès: "My heart will go on", sorti en 1996 et qui lui a permis d'atteindre une renommée internationale, notamment aux Etats-Unis où elle était jusque là moins connue. Jim était devenu au fil des années un ami.

"Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Jim Steinman. C'était un génie de la musique... Un réalisateur et un auteur-compositeur incroyable... Avoir l'opportunité de travailler avec lui a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et

ses amis", a-elle tenu à écrire sur son compte Instagram Céline Dion.

Le défunt compositeur lui avait également écrit le titre "It’s all coming back to me now..." Jim Steinman avait également propulsé la carrière de la chanteuse Bonnie Tyler grâce à son tube: "Total eclipse of the Heart" sorti en 1983.