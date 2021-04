Les habitants de Byron Bay en Australie opposés au tournage d'une téléréalité dans leur ville: "C'est de la télé poubelle"

De nombreux habitants de la ville australienne de Byron Bay, peuplée de célébrités, se mobilisent pour interdire le tournage d'une émission de téléréalité Netflix qui, selon eux, endommagera leur paradis balnéaire.

L'émission de téléréalité, appelée "Byron Baes'', prévoit de suivre la vie de plusieurs influenceurs sur les médias sociaux qui vivraient sur les plages à la mode de la ville.

Le maire Simon Richardson a averti que l'opposition de la ville à l'émission était forte et que "vous aurez du mal à trouver une personne qui soutient ce plan", dans une interview accordée à la chaîne ABC.

Richardson a déclaré que ce "cette émission vide et fausse'' pourrait nuire à la réputation de la ville et entraîner "non seulement des problèmes de sensibilité pour nous, mais aussi des défis économiques". Les habitants, eux, qualifient le concept de "nul et de poubelle".

Avec ses plages de surf spectaculaires, la ville de 9.000 habitants - dans la région des rivières du nord de la Nouvelle-Galles du Sud - est devenue un attrait majeur pour les riches et célèbres ces dernières années.

Le couple d'acteurs Chris Hemsworth et Elsa Pataky ont construit un manoir dans la région, tandis que Matt Damon, Zac Efron, Nicole Kidman et Natalie Portman font partie des célébrités internationales qui aiment passer du temps pendant leurs vacances dans la région.