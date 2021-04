Le prince Harry a rencontré la reine deux fois lors de son séjour en Angleterre

L'ami de Meghan Markle, le journaliste Omid Scobie, a rapporté ce jeudi que le prince Harry avait rencontré la reine en privé "au moins deux fois'' et s'était entretenu avec son père, le prince Charles et son frère, le prince William, après les funérailles émouvantes du duc d'Édimbourg au château de Windsor samedi.

Dan Wootton du MailOnline a, lui, révélé que Charles et William avaient préféré rencontrer le duc de Sussex ensemble après les funérailles du prince Philip afin que leurs propos ne puissent être mal interprétés par la suite.

Aujourd'hui, le journaliste Omid Scobie, co-auteur de la biographie Finding Freedom relatant l'histoire d'amour de Harry et Meghan et leur décision explosive de quitter la vie royale, a rapporté que le duc avait rencontré Sa Majesté deux fois après avoir atterri en Grande-Bretagne.

C'est la première fois que le prince Harry s'entretenait avec sa grand-mère depuis son interview explosive avec Oprah Winfrey.

Le journaliste a réaffirmé que "l'amour et le respect que le prince Harry a pour sa grand-mère seront toujours inébranlables."

"Ce voyage visait à honorer la vie de son grand-père et à soutenir sa grand-mère et ses proches. C'était vraiment un moment consacré à sa famille. Samedi, la glace a été brisée pour de futures conversations, mais les questions en suspens n'ont pas été abordées en profondeur. La famille a simplement mis ses problèmes de côté pour se concentrer sur ce qui comptait."

M. Scobie a également confirmé aujourd'hui que Harry était resté à Frogmore Cottage dans le parc du château de Windsor pendant qu'il était dans le pays et avait vu un certain nombre de membres de sa famille, dont la princesse Eugénie et son fils nouveau-né.

Omid Scobie a également rapporté que si aucun plan n'avait encore été officiellement confirmé, le duc de Sussex devrait revenir au Royaume-Uni en juillet pour le dévoilement d'une statue de sa défunte mère, la princesse Diana. Et cela sera peut-être en compagnie de son frère, le duc de Cambridge lors d'une cérémonie au palais de Kensington.