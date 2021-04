La fille aînée du prince Frederik et de la princesse Mary du Danemark, Isabella, célèbre ses 14 ans

La princesse Mary et le prince Frederik du Danemark ont quitté leur domicile de Copenhague pour passer l'été dans leur résidence secondaire située à 40 minutes au nord de la capitale danoise. Mais avant ce départ en famille, les comptes officiels de la famille royale ont marqué le 14ème anniversaire de la fille aînée du couple héritier, la princesse Isabella.

Frederik et Mary - qui sont également les parents du prince Christian, des jumeaux de 15 et 10 ans, le prince Vincent et la princesse Joséphine - ont déménagé leur progéniture royale pour l'été.

Mary, 49 ans, et Frederik, 52 ans, ont marqué l'anniversaire d'Isabella en publiant trois nouveaux portraits de la princesse adolescente, "pris au soleil du printemps" à la Chancellerie House;

Ces photos ont été téléchargées sur le compte Instagram officiel de la famille royale, Det Danske Kongehus, le mercredi 21 avril, en l'honneur de la journée spéciale de la princesse. L'occasion de constater qu'elle ressemble de plus en plus à son père.