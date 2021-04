Diagnostiqué avec un cancer incurable, Chase qui avait épousé sa petite amie du lycée, est décédé à 19 ans

Chase Smith est décédé tragiquement à l'âge de 19 ans. Ce jeune homme originaire d'Indianapolis, aux Etats-Unis avait énormément fait parler de lui, en avril 2020 quand il avait épousé sa petite-amie du lycée, Sadie (Mills) Smith, quelques jours à peine après avoir appris qu'il avait encore trois à cinq mois à vivre en raison d'un type rare de cancer.

Chase est décédé ce dimanche de Pâques avec son épouse à ses côtés dans leur maison de Bargersville, a rapporté le journal local, The Indianapolis Star.

"Dieu a donné à Chase la force de me dire ses derniers mots", a déclaré Sadie au média. "Il m'a dit:" Je t'aime. Soucis 0%. " "

"Je lui ai chuchoté à l'oreille que tout allait bien se passer et qu'il avait gagné ce combat", se souvient-elle.

"J'ai continué à le rassurer sur le fait qu'il était normal de lâcher prise et qu'il était temps pour lui de se précipiter dans les bras de Dieu sans plus de douleur et de souffrance."

Sadie a dit qu'elle avait dit à Chase: "J'essaierai de ne pas m'inquiéter, et je t'aime tellement", ce qui l'a incité à lui dire de ne pas s'inquiéter comme ses derniers mots.

"J'ai embrassé son visage et je ne l'ai jamais lâché jusqu'à ce qu'il soit entré dans les portes du ciel et qu'il ait pris son dernier souffle", se souvint Sadie. "Je sais juste qu'il a volé jusqu'à Jésus sans douleur. J'ai confiance dans le plan de Dieu. J'ai hâte de courir et de sauter dans ses bras quand nous nous reverrons."

Chase a été diagnostiqué pour la première fois avec le sarcome d'Ewing à l'âge de 12 ans.

Il a épousé Sadie le 29 avril 2020, quelques jours à peine après avoir appris que le cancer - qui survient généralement dans les os ou dans les tissus mous autour des os - était revenu et qu'il n'avait plus que trois à cinq mois à vivre.

Chase et Sadie, qui ont commencé à sortir ensemble six mois plus tôt, se sont mariés dans l'allée de la maison des parents de Sadie à l'endroit exact où le couple avait partagé son premier baiser, selon The Indianapolis Star.

"Beaucoup de gens disent: 'Oh, ils se marient parce qu'il a le potentiel de mourir bientôt', et ce n'est pas du tout la raison pour laquelle nous avons décidé de nous marier. C'était plus qu'un appel de Dieu", avait alors déclaré Chase à la sortie.

Le père de Sadie a salué le courage de sa fille et de son gendre dans un hommage rédigé sur Facebook en expliquant "qu'il était fier que sa fille ait décidé de porter le nom de famille d'un homme si courageux".