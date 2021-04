En pleine interview, Nicola Sirkis balance une pique à Vitaa et Slimane

Lors d'une interview sur Kiss FM, le chanteur d'Indochine, Nicola Sirkis, a fait quelques confidences quant à son duo avec la chanteuse Christine and the Queens.

Jérémy Kiffel, qui a réalisé l'interview, en a dévoilé un extrait sur Twitter. Il évoque da reprise de la chanson Troisième Sexe avec la chanteuse.

"Je ne voyais qu'elle en France pour pouvoir reprendre ce titre avec nous, je suis cette artiste depuis longtemps (...) je l'ai appelée au mois d'avril l'année dernière je lui ai soumis l'idée, j'étais sidéré de savoir qu'elle adorait cette chanson (...) donc c'était l'évidence je lui ai proposé de faire un duo (...) Ça s'est fait, c'était une aventure incroyable. On l'a enregistré au mois de juillet, on l'a mixé, on a fait le clip, on a choisi ensemble le réalisateur, on a travaillé beaucoup ensemble", a-t-il expliqué avant de poursuivre en s'attaquant au duo formé par Vitaa et Slimane

"Et puis voilà, ça devient quelque chose de complètement inhumain, de magique de rare et cher c'est à dire que c'est pas Vitaa et Slimane quoi. C'est quand même beaucoup plus spontané et beaucoup plus ... on va dire... élégant."

Reste à voir si le duo visé trouvera cette réflexion élégante.