Pourquoi Thomas Pesquet n'a-t-il pas d'enfant?

SpaceX envoie ce vendredi quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, vers la Station spatiale internationale, troisième mission de ce type du groupe privé depuis que les Etats-Unis ont repris les vols habités vers l'espace.

Prévu au départ jeudi mais reporté à cause "de conditions météorologiques défavorables", le décollage doit avoir lieu vendredi à 05H49 (09H49 GMT) depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

"La météo a l'air de coopérer, donc on devrait essayer de décoller demain !!!", a tweeté ce jeudi Thomas Pesquet, qui va devenir le premier Européen à voler à bord d'une capsule Crew Dragon.

Alors que tous les journaux français multiplient les cocoricos à l'attention du scientifique français, dans le journal du Parisien, l'astronaute a abordé des sujets très intimes concernant sa vie privée et notamment le fait qu'il n'avait pas d'enfant. "Ce n'est pas un métier idéal pour la famille", estime-t-il.

Et de justifier que son métier d'astronaute ne ressemble pas aux autres jobs. "Astronaute, c'est une passion dévorante. Je travaille toute la journée et le soir aussi. Le week-end, je fais du sport, ce qui fait aussi un peu partie du job. C'est un métier qui contamine tout. On se laisse facilement absorber et la famille passe alors en second, malheureusement". Thomas Pesquet et sa compagne ont donc fait le choix de ne pas avoir d'enfant. "On n'a jamais eu tellement le temps, ni l'envie irrépressible d'en avoir", conclut-il.