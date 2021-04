Jalil Lespert et Laeticia Hallyday en escapade en amoureux (photo)

C'est la dolce vita pour la veuve de Johnny Hallyday et son nouvel amour, Jalil Lespert. Alors que de nombreuses rumeurs relatent que le réalisateur aurait demandé la main de la maman de Joyce et de Jade, les amoureux multiplient les voyages romantiques, comme en témoignent leurs comptes Instagram respectifs. Jalil Lespert a récemment posté plusieurs clichés de sa fiancée(?) sur une plage de la station balnéaire préférée des acteurs américains... Los Cabos San Lucas, où le ciel est bleu et le sable blanc.

Laeticia refait désormais petit à petit sa vie. Selon plusieurs magazines People, Laeticia et Jalil auraient emménagé ensemble dans une maison dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles. La veuve du Taulier a vendu sa maison de Pacific Palisades qu'elle partageait avec Johnny Hallyday pour s'acquitter des nombreuses dettes liées à l'héritage du rockeur: une somme avoisinant les 30 millions d'euros.