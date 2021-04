Meghan Markle photographiée avec Archie sur le trajet de la crèche: ce cliché qui pose question

Meghan Markle a été photographiée en train d'apporter son fils Archie à la crèche ce mercredi. C'est la première fois que la duchesse est vue en public depuis les funérailles du prince Philip à Londres et le retour de son époux, le prince Harry, en Californie.

Le site internet People Page Six a publié cette photo sur laquelle la duchesse de Sussex paraît souriante, alors qu'elle porte son fils âgé de 1 an, un sac à dos sur le dos et sa boîte à lunch sur le thème de l'espace sur son autre bras.

Meghan Markle était habillée de manière relax, en jeans bleu avec un T-shirt noir et une veste utilitaire de couleur khaki. Cette publication apparaît le jour même de l'anniversaire du fils cadet de Kate et William, le prince Louis, né en 2018.

A l'occasion de son anniversaire, le prince Louis apparaît sur une photo officielle également prise le matin lors du trajet vers son école maternelle. Deux continents, deux styles pour deux cousins dont les parents ont pris des choix de vie différents.

Mais une "pure coïncidence" de voir ces clichés être publiés le même jour... En attendant le Daily Mail, connu pour être assez critique envers la duchesse de Sussex, a choisi de ne pas voler la vedette au prince Louis et de le laisser être en Une...