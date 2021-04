Jean-Baptiste Maunier partage un rare cliché de son fils: Matt Pokora fond (photo)

Jean-Baptiste Maunier est papa depuis un peu plus d’un an. L’ancien choriste partage peu de photo de son fils, Ezra. Pourtant, dès qu’il le fait, les fans l’aperçoivent en papa complètement gaga. Ses fans sont sous le charme.

Jean-Baptiste Maunier est papa du petit Ezra depuis le 3 septembre 2019. Quelques mois plus tôt, il avait annoncé la grossesse de sa compagne, Léa Arnezeder, la sœur de la comédienne, Nora Arnezeder. "Depuis des années je vis à tes côtés, la plus belle des histoires d'amour Léa Arnezeder et en voici le fruit ! Tu fais de moi le plus heureux des hommes," avait-il écrit en légende d'une photo de la future maman.

Depuis, il poste de temps à autre une photo de son fils au visage caché. Récemment, il a partagé un cliché du petit Ezra dans ses bras, son nez contre son visage, avec comme simple légende : "Fiston".

Il n’a pas fallu plus pour faire fondre le cœur des internautes, et de ses nombreux amis artistes tels que Matt Pokora, lui aussi papa depuis peu. Ce dernier a commenté: "Vie", accompagné d'un coeur. Le chanteur attend d’ailleurs un deuxième enfant avec sa compagne, Christina Milian.