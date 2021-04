Justin Bieber donne un concert en prison et chante..."Lonely" (vidéo)

Le mois dernier, Justin Bieber et son pasteur ont rendu visite aux détenus de la prison d'État de Californie. Le but était de soutenir les programmes religieux de la prison. L'artiste a chanté pour un petit groupe de prisonniers. Il a interprété une version acoustique de son tube "Lonely" et trois autres chansons de son répertoire. Le mari d'Hailey Bieber a opté pour des morceaux calmes.

Le public aurait trouvé sa prestation émouvante. Selon des témoins, le Canadien était au bord des larmes.

Il a également passé du temps avec les détenus dans la cour de la prison. Le groupe, assis en cercle, écoutait le sermon du pasteur dont la mission était de diffuser l'évangile.