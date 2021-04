La reine Elizabeth est intervenue pour changer le nom du prince Louis: il a failli avoir un titre différent

Le Prince Louis porte le titre d'Altesse Royale comme son grand frère et sa grande sœur, mais il n'était pas censé le porter et il ne peut s'appeler "prince" que grâce à l'intervention de sa grand-mère, rapporte l'Express.



Lorsque le duc et la duchesse de Cambridge ont accueilli leur troisième enfant, il y a trois ans, ils l'ont appelé Louis Arthur Charles.



Louis est un prénom populaire dans la famille royale et William et George l'ont comme deuxième prénom, en l'honneur du mentor du prince Charles, Lord Louis Mountbatten, qui est mort dans un attentat de l'IRA en 1979.



Charles est un clin d'œil au grand-père du petit Louis, le prince de Galles, qui s'était dit ravi d'avoir un autre bébé dans la famille à sa naissance.



Son titre officiel est "Son Altesse Royale le Prince Louis de Cambridge", mais il n'a ce titre que parce que son arrière-grand-mère la Reine est intervenue.





Elle a écrasé une règle mise en place par le roi George V, précise l'Express. En 1917, il avait établi de nouvelles mesures pour déterminer quels membres de la famille royale étaient autorisés à porter un titre et qui était trop loin dans la ligne de succession pour pouvoir en porter un.



Il a décidé que tous les enfants du souverain deviendraient automatiquement prince ou princesse, ainsi que tous les petits-enfants nés de la lignée masculine. Cependant, les arrière-petits-enfants n'étaient pas inclus dans la liste.



Cela a causé un certain problème à la naissance du prince George, qui, bien qu'étant le futur roi, n'aurait pas dû porter ce titre.



La reine est intervenue et a déclaré que George obtiendrait un titre, et a décidé d'étendre ce changement à tous les enfants de Kate et William.



Cela signifie que même si Charlotte et Louis, qui sont plus loin dans la ligne de succession et ont peu de chances de s'asseoir un jour sur le trône, sont également prince et princesse.

Si la monarque n'avait pas fait ce changement, il est probable que Louis aurait été Master Louis Cambridge ou Master Louis Windsor à la place.





Cependant, elle n'a pas fait ce changement pour le fils du prince Harry et de Meghan Markle, ce qui a provoqué des disputes et une certaine confusion dans la famille.