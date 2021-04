Cérémonie des Oscars: pas d'hommage pour Naya Rivera, les téléspectateurs exaspérés

La 93e cérémonie des Oscars s'est tenue dimanche soir à Los Angeles dans une gare art déco historique du centre de la ville californienne. L'Oscar du meilleur film a été attribué au grand favori "Nomadland". La réalisatrice Chloé Zhao a aussi été oscarisée comme meilleure réalisatrice.



Si le sacre de ce film était prévisible, certains téléspectateurs attendaient également le nom de Naya Rivera dans la séquence d'hommage qui a été diffusée. À leur grand dam, il n'est jamais apparu. Dans ce montage baptisé "In Memoriam" consacré aux personnalités du cinéma décédées, on a notamment retrouvé Cicely Tyson, Sean Connery, Chadwick Boseman, Jean-Claude Carrière... Mais aucune trace de Naya Rivera.



“Je sais que Naya Rivera n’était pas vraiment une actrice de cinéma, mais elle aurait dû être dans la séquence hommage des Oscars”, écrit un téléspectateur sur Twitter. "Je suis bouleversée et profondément déçue (...)", confie une autre. "Je dois me battre contre qui pour avoir exclu Naya Rivera ?", "Où est Naya Rivera ?", peut-on lire également sur le réseau social.



Pour rappel, Naya Rievra, actrice de "Glee", a perdu la vie en se noyant dans un lac californien début juillet 2020. Elle était parvenue à sauver son fils de 4 ans de la noyade. L'enfant avait été retrouvé par un tiers sur le lac, endormi et portant un gilet de sauvetage.