"Il se débarrassera complètement de Meghan et Harry": le prince Charles prêt à faire le ménage dans la monarchie?

Si Elizabeth II s’est montrée conciliante avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle, il se pourrait qu’il en soit autrement avec son successeur, le prince Charles.

La reine Elizabeth II tient à préserver une certaine unité au sein de la famille royale. Mais le prince Charles sera-t-il aussi diplomate ? Les Sussex se sont mis à dos le reste de la famille. Après avoir tourné les talons à la couronne, déménagé aux États-Unis et fait des révélations fracassantes sur leur ancienne vie lors de leur l’entretien avec Oprah Winfrey, les relations semblent irrémédiablement détériorées. Et la venue du prince Harry à l’enterrement de Philip n’y a rien changé.



Selon le Mirror, Sa Majesté fait preuve de mansuétude à l’égard du Prince Harry "en absorbant les choses tranquillement". D’après la biographe royale Angela Levin, le prince Charles devrait se montrer moins clément son tour venu. Car il n’aurait toujours pas digéré les accusations portées par le couple dans son interview explosive avec Oprah Winfrey.

"Cela fait très longtemps que le prince Charles veut faire le tri dans la monarchie pour réduire les dépenses et encourager les membres de la famille à mériter l'argent qu'ils reçoivent du contribuable. Je pense qu'à ce moment-là, il se débarrassera complètement de Meghan et Harry dans la famille royale", a raconté Angela Levin sur talkRADIO. Et d’ajouter : "Il veut changer les choses et il le fera".