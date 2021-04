Le groupe belge Laura Crowe & Him chante son nouveau titre en LIVE dans le RTL INFO Bienvenue (vidéo)

Le groupe belge Laura Crowe & Him était invité sur le plateau du RTL INFO Bienvenue afin de présenter son prochain EP qui sortira en automne. Les deux Bruxellois, passionnés par la musique, se sont rencontrés dans un studio il y a quelques années et leur collaboration est née peu de temps après. "C'est une force d'être à deux. On reste humain aussi. Il y a des moments où on peut être démotivé par moments, mais on est toujours là l'un pour l'autre pour pouvoir se donner la pêche", explique Laura Crowe.

En 2015, le groupe s'est fait remarquer grâce à la reprise de Aerials, une chanson du groupe de Metal "System of a Down". La version de Laura Crowe & Him a été vue plus d'un million de fois sur Youtube.

Depuis, le duo a fait sa place dans le monde musical belge. Laura Crowe & Him va bientôt sortir un nouvel EP, dont un des titres s'intitule La Jungle. Cette chanson dénonce la situation actuelle qui est difficile pour le secteur culturel, un domaine qui est essentiel. Les deux artistes ont interprété leur morceau sur le plateau du RTL INFO Bienvenue.