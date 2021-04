Bernard Tapie agressé: il confie s'être senti comme "quelqu'un à abattre"

Bernard Tapie ne s'était pas exprimé publiquement depuis son agression début avril. L'ex homme d'affaire n'a pas souhaité revenir en détail sur cette expérience traumatisante lors de son passage ce lundi dans le journal de 20 heures de TF1. Il a d'abord refusé tout commentaire, souhaitant éviter de réveiller des mauvais souvenirs à son épouse qui le regardait.

"Je n'avais rien fait pour mériter ça, a-t-il tout de même déclaré. Il y a des milliers de cas par an et la justice a beaucoup de mal à investiguer pour trouver les coupables". Et de poursuivre sur l'intense animosité de ses agresseurs : "Mais dans tout ce que j'ai vu, la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire. C'était pas 'tais-toi', c'était 'ta gueule'. On sentait qu'on était quelqu'un à abattre."

Depuis lors, Bernard Tapie est retourné dans la maison où se sont déroulés les faits. Pas sa femme, encore trop choquée.

Dans la nuit du 3 au 4 avril, vers minuit et demi, Bernard et Dominique Tapie ont été surpris dans leur sommeil dans leur demeure de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) par quatre agresseurs encagoulés qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, avant de prendre la fuite avec deux montres et des bijoux.