Céline Dion "sous le choc": la chanteuse est une nouvelle fois endeuillée

Série noire pour Céline Dion. Alors que la chanteuse de 53 ans pleurait déjà la mort de deux êtres chers, le chanteur Michel Louvain, décédé le 15 avril, et le compositeur Jim Steinam, le 20, une nouvelle disparition vient lui miner encore un peu plus le moral : celle d'Alber Elbaz. Le créateur de mode est décédé à l'âge de 59 ans ce samedi 24 avril dans un hôpital parisien.

"Alber Elbaz était un homme extrêmement gentil et chaleureux, en plus d'être un designer qui nous faisait briller avec son incroyable talent. Il nous manquera beaucoup. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses proches. – Céline xx...", a écrit la star via son compte Facebook.



De nombreuses célébrités ont rendu hommage au styliste, qui a longtemps travaillé pour la maison Lanvin. Parmi elles, Laura Smet, qui s'est exprimée sur Instagram ce dimanche 25 avril : "Je suis très triste d’apprendre la disparition d’Alber Elbaz, j’ai eu la chance d’assister à ses nombreux shows si beaux :( un génie s’en va... encore...".