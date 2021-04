Willem-Alexander des Pays-Bas célèbre le jour du roi avec son épouse Maxima et ses 3 filles (photos)

Ce 27 avril, avait lieu aux Pays-Bas, le jour du Roi, qui correspond à l'anniversaire du Roi qui est aussi la fête nationale chez nos voisins néerlandais.

A cette occasion, les Néerlandais peuvent profiter d'un jour de congé et participent à de nombreuses festivités dans le pays en se promenant dans les rues vêtus de la couleur nationale, l'orange.

Cette année, les marchés traditionnels ont été annulés et les festivités restreintes à cause de la pandémie du coronavirus.

La famille royale au complet a quand même tenu cette année à suivre la tradition de visiter une ville ou une municipalité des Pays-Bas dans le cadre de ces célébrations. Cette année, Willem-Alexander, son épouse, Maxima et ses 3 filles, Catharina-Amalia, Alexia et Ariane se sont rendus à Eindhoven en respectant scrupuleusement les règles en vigueur de distanciation et du port du masque à cause de la pandémie du coronavirus.