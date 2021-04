La Reine Elizabeth II fait sa première apparition publique depuis les funérailles de son époux

La Reine Elizabeth II est apparue pour la première fois lors d'un engagement public officiel depuis les funérailles de son mari bien-aimé, le prince Philip.

Sa Majesté, 95 ans, avait le sourire aux lèvres en organisant des audiences virtuelles au château de Windsor par liaison vidéo mardi après-midi.

La reine, qui n'était plus en tenue de deuil noire, était vêtue d'une robe à fleurs bleue pâle qui comportait de grandes fleurs violettes, blanches et jaunes, avec un collier à perles et une broche en diamants.

Elle a été photographiée sur un écran d’ordinateur le sourire aux lèvres alors qu’elle tenait deux audiences. L'une avec l’ambassadeur de la République de Lettonie et l'autre avec l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire, qui se trouvaient au palais de Buckingham.

Cette apparition survient après la fin de la période de deux semaines de deuil royal consacrée au prince Philip depuis le jour de sa mort, le vendredi 9 avril. Le clan des Windsors peut maintenant retourner au travail à temps plein.