Le prince William est furieux contre Meghan Markle depuis plus d'un an: il lui a interdit certains privilèges

La semaine dernière lors des funérailles du prince Philip, les observateurs royaux ont poussé un soupir de soulagement lorsque la duchesse de Cambridge, Catherine, a joué les pacificatrices entre son époux, le prince William et son beau-frère, le prince Harry. Beaucoup estiment que Kate, critiquée par Meghan Markle lors de l'interview accordée à Oprah Winfrey diffusée et regardée par des millions de personnes, semble avoir pardonné au prince Harry.

William est en colère contre Meghan depuis plus d'un an

Mais selon l'éditorialiste et journaliste du Daily Mail, Dan Wootton, il y a une question beaucoup plus difficile à résoudre et qui pèse encore sur les épaules des conseillers royaux ce matin: comment combler le fossé entre le prince William et Meghan?

"Le niveau d'amertume et de rancune entre le duc de Cambridge et la duchesse de Sussex a été sous-estimé", dévoile ce matin le Britannique dans une tribune.

Et de révéler que le prince William est en colère contre le comportement de sa belle-sœur depuis plus d'un an.

"Son interview avec Oprah, dans laquelle elle critique Kate Middleton, accuse la famille royale de racisme et de comportement indifférent alors qu'elle souffrait de problèmes relatifs à sa santé mentale", n'a été que la goutte qui aurait fait déborder le vase.

William est parfaitement conscient de ses responsabilités en tant que futur roi. Il essaye de garder la famille unie, mais ses proches pensent qu'il aura du mal à pardonner à Meghan les dommages qu'elle a causés.

Meghan a voulu nuire à Kate selon le prince William

Un proche de William et Kate détaille: "Tout d'abord, William ne peut pas accepter la façon dont Meghan a traité sa femme. Kate a essayé à son arrivée d'aider Meghan, mais très vite, l'Américaine a jugé que ses efforts n'étaient jamais suffisants et elle s'en est plainte."

"Kate a tenté d'aider Meghan à comprendre les responsabilités de la vie royale, mais ses efforts étaient constamment mal interprétés par Meghan".

"Traîner Kate dans la boue en dévoilant que c'est elle qui l'avait fait pleurer a été l'évenement de trop pour William. En tenant ses propos, Meghan savait pertinemment bien que les règles du palais sont telles que Kate ne saura jamais riposter."

"Malgré sa confiance croissante dans le public, Kate est une femme profondément sensible qui aime rester autant que possible dans les coulisses pour soutenir sa famille, son pays et son mari. William pense que la façon dont son épouse a été traitée est injuste."

Depuis le début, William se méfiait des intentions réelles de l'actrice américaine, révèle le Daily Mail. William a très vite eu des doutes sur la vitesse de la relation sentimentale de Harry.

"Il a tristement essayé d'encourager son frère à ralentir le rythme de leur relation, ce qui a exacerbé les tensions entre eux. Après que Meghan est entrée officiellement dans la famille, William a commencé à remettre en question certains de ses motifs", estime un proche.

"Des tensions vives au sein du palais entre Meghan et son personnel"

Une autre source royale explique: "William a rapidement commencé à s'interroger sur certains des traits et des motivations de Meghan. Il craignait que parfois elle semble plus préoccupée par sa progression personnelle ou son profil par rapport aux objectifs plus larges et aux oeuvres soutenues par la famille royale."

"Mais il a en grande partie gardé toutes ses questionnements pour lui-même car il voulait désespérément qu'elle soit heureuse. Il sait que s'adapter à un nouveau rôle dans la famille royale présente de nombreux défis et exige des ajustements."

Après le départ de Meghan et de Harry de la famille royale, des cadres supérieurs auraient délié leur langue et dénoncé des comportements inappropriés que la duchesse aurait eu avec eux quand elle était en Grande-Bretagne. Ce qui fait écho à une dispute entre la duchesse de Sussex et de Cambridge au cours de laquelle Meghan aurait parlé de manière inappropriée à un membre du personnel de Kate. Kate aurait alors averti sa belle-soeur de ne pas parler grossièrement au personnel du palais de Kensington.

Une interdiction de disposer des bijoux royaux

William aurait posé comme condition à la sortie de Meghan et Harry de leurs fonctions royales d'interdire à la duchesse de Sussex d'emprunter des articles de la collection royale, y compris des diadèmes et des bijoux autrefois portés par sa mère, la princesse Diana. Une décision que la Reine aurait approuvée.

Les conseillers du palais espèrent que William et Harry pourront s'entendre et rétablir un dialogue positif pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur défunte mère le 1er juillet. Ils doivent dévoiler ensemble publiquement une statue de Diana.

Il est peu probable que Meghan Markle ne fasse le déplacement, la naissance de son deuxième enfant étant prévue en juin. Et puis osera-t-elle revenir un jour au Royaume-Uni? Les experts royaux en doutent et craignent qu'elle ne soit huée lors d'un événement auquel participent des membres du public étant donné son impopularité actuelle au Royaume-Uni à la suite de l'interview d'Oprah.