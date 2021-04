Ces amateurs de sensations fortes coincés au sommet d'une montagne russe ont dû redescendre à pied

Au Royaume-Uni, le déconfinement s'amorce depuis quelques semaines. Le 12 avril, les parcs d'attraction ont pu rouvrir leurs portes. Dimanche, les amateurs de sensations fortes ont eu une grosse frayeurs dans le parc d'attraction de Blackpool "Le Pleasure Beach". La montagne russe "Big One", considérée en 1994 comme la plus grande et la plus raide du monde a dû été évacué après une panne. Les touristes d'un jour se sont retrouvés coincés au top de l'attraction.

Le personnel du parc a réussi à escalader les montagnes russes avant de guider provisoirement les visiteurs nerveux vers la sécurité en les faisant descendre, rapporte le site du Manchester Evening News.

Des images du sauvetage ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Une personne a déclaré: "OMG. Big one s'est arrêté juste en haut aujourd'hui et le personnel a dû faire ramener tout le monde en toute sécurité. Bravo.."

Un autre a commenté: "Mon frère est à Blackpool et vient d'envoyer une vidéo de personnes coincées au sommet du Big One et devant descendre pour en descendre. Je serais soudée à mon siège si j'étais à leur place. Ils devraient me faire sortir avec une grue. "