Sarah Fraisou CRAQUE subitement et fond en larmes dans TPMP: "Je n'y arrive plus" (vidéo)

Mardi, Cyril Hanouna a invité Sarah Fraisou sur le plateau de Touche pas à mon poste. La star de téléréalité était présente pour répondre aux accusations de harcèlement émises par d'autres candidates de téléréalité. Un comportement qui aurait eu lieu durant le tournage de l’émission.



Mais pendant qu’elle en parlait, elle a subitement fondu en larmes. La jeune femme qui vient de se séparer de son mari Ahmed, confie avoir beaucoup de mal à supporter "cette pression".

"Ces 15 derniers jours, ce que les gens ne savent pas, c'est que, déjà, je sors d'un divorce, je me suis fait contre-attaquer pour des harcèlements, alors que, pour le coup, je n'ai rien à voir là dedans", a-t-elle dit.



"Quand tu t'exprimes, tout le monde s'acharne sur toi. On t'insulte sur des lives, on t'appuie dessus sans même savoir le pourquoi du comment". Sarah a ensuite confié avoir déjà pensé à mettre fin à ses jours. "A plusieurs reprises, je ne vais pas vous mentir, je suis tombée vraiment bas. J'ai envoyé un message à ces personnes en leur disant : 'A un moment donné, je vais m'ouvrir les veines', parce que je n'y arrive plus, je n'arrive plus à ne pas me faire entendre. Parce que j'ai un caractère qui est assez fort, on se dit que je peux tout assumer".