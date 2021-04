47Ter en très grande forme: ils se lâchent sur le plateau du RTLINFO 13H (vidéo)

Pierre-Paul, Blaise et Lopes se sont fait repérer avec les vidéos de leurs musiques postées sur YouTube dès 2017. Le succès étant au rendez-vous, ils se sont choisi un nom de groupe : 47Ter. "En fait c’est l’adresse de la salle des fêtes de Bailly, c’est notre QG, là où on se retrouve avec nos potes depuis toujours", a expliqué Lopes.

Leur deuxième album "Légende" vient de sortir, accompagné de son premier single intitulé "J’essaye". Si le trio rappe, sa musique n’a pas toujours relevé du hip hop, le groupe évoquant des influences variées, notamment "pop" et "rock". "On a découvert le rap avec le groupe. On n’a pas du tout une culture rap énorme", a indiqué Pierre-Paul.



Visiblement très en forme, le groupe a chanté un extrait de son dernier album, "La seule".