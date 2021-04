Dylan Thiry: "Ce n'est pas pour les impôts que je vis à Dubaï" (vidéo)

Dylan Thiry avait marqué la saison de Koh-Lanta au Cambodge avant de participer à des téléréalités. Depuis, le Luxembourgeois est devenu influenceur et compte près de 800.000 abonnés sur Instagram. Et comme plusieurs de ses camarades influenceurs, l’ancien candidat a posé ses valises à Dubaï.



Il y a quelques semaines, le jeune homme s’est confié au magazine GQ. Dylan vit au Five Palm, un hôtel de luxe, dans une chambre louée à l’année. De nombreux influenceurs prennent le cap de Dubaï, pour le soleil, la plage, mais aussi et surtout, car c'est un paradis fiscal. "Il y a des mois où je fais un placement de produit à 18 000 euros, d’autres à 40 000… Ça varie tout le temps", disait-il à GQ. Il estime son revenu annuel à 600 000 euros.



Il y a quelques jours, le Luxembourgeois s’est confié à Magalie Berdah dans la websérie "Influenceurs : une vie de rêve à Dubaï". "Beaucoup de personnes veulent devenir influenceurs. Pour y arriver, il faut une personnalité, il faut un charisme, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir travailler, se remettre en question", lance-t-il.

L'homme de 26 ans affirme que ce n’est pas "pour les impôts" qu’il vit pas à Dubaï. "Je viens du Luxembourg, et il n'y en a pas à payer", prétend Dylan. "Je vis à Dubaï parce que c'est une belle ville, il fait quand même super beau, il y a beaucoup de plages, la mer, le soleil". "Le Luxembourg, c'est un petit pays, il fait rarement beau (...) La vie est plus belle, plus agréable à Dubaï".

