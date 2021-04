Kate et William s’étaient séparés 4 ans avant leur mariage: voici pourquoi

En 2007, les rêves de Kate ont été brisés lorsque William a mis fin à leur relation, apparemment par un coup de téléphone au travail, relate le Mirror. On pense qu'il a eu peur à cause des rumeurs sur leurs fiançailles se multipliaient. Mais William et Kate ont tous deux déclaré que la rupture de 2007 les avait rendus plus forts.

"À l'époque, je n'étais pas très heureuse, mais cela m'a rendu plus forte. Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées", dit Kate à l’époque.



"Je pense que l'on peut se laisser absorber par une relation quand on est plus jeune. J'ai vraiment apprécié cette période pour moi aussi, même si je ne le pensais pas à l'époque."

"On était tous les deux très jeunes... on se trouvait tous les deux et on était des personnages différents. On essayait de trouver notre propre voie et on grandissait, alors il fallait juste un peu d'espace et ça a marché pour le mieux", avait confié William.



L'experte royale et auteur Katie Nicholl a déclaré que le Noël précédent, William était devenu si anxieux qu'il s'était confié au prince Charles et à la Reine. "William avait des doutes et s'est assis avec son père et sa grand-mère pour avoir une discussion franche sur son avenir avec Kate. Tous deux lui ont conseillé de ne pas se précipiter."

Des sources ont déclaré que la Reine était déçue par la rupture. Mais William a rapidement réalisé que Kate était la femme de sa vie et a tout fait pour se faire pardonner.

En juillet 2007, Kate et son frère James ont été vus au Concert pour Diana, organisé à Wembley pour marquer les 10 ans de la mort de la mère de William. Ils étaient quelques rangs derrière William, le prince Harry et sa petite amie de l'époque, Chelsea Davy.

Kate a ensuite assisté au mariage de Peter Phillips, le cousin de William, avec Autumn Kelly, prenant la place du prince, tandis qu'il assistait au mariage d'un ami en Afrique.

Il n'a pas fallu longtemps pour que leur idylle soit confirmée, et Kate a emménagé dans l'appartement de William à Clarence House, où il rentrait de ses obligations militaires le vendredi soir pour passer des week-ends agréables ensemble.



Le surnom de "Waity Katie" la poursuivait, mais Kate n'en avait cure. Lorsque des amis lui ont dit qu'elle avait de la chance d'être avec William, elle a répondu : "Il a de la chance d'être avec moi."



En avril 2008, Kate était présente pour voir William recevoir ses ailes après avoir terminé sa formation de pilote à la RAF Cranwell dans le Lincolnshire. En 2011, le couple s’est dit oui.