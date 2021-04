Le prince William et son épouse Kate célèbrent leur 10ème anniversaire de mariage avec d'adorables clichés

Après une décennie de mariage et trois enfants, ils ont l'air toujours aussi heureux. Pour marquer leur dixième anniversaire de mariage ce 29 avril, le duc et la duchesse de Cambridge ont publié deux nouveaux portraits pris cette semaine au palais de Kensington, leur résidence londonienne.

Étonnamment, le couple - qui a tendance à jouer la sécurité en ce qui concerne les photos officielles - s'est tourné vers le photographe des célébrités Chris Floyd. Il est surtout connu Outre-Manche pour ses portraits Britpop des années 1990. Ses sujets ont inclus Oasis, Supergrass et The Verve, ainsi que Sir Paul McCartney, David Bowie et l'artiste David Hockney.

Les photographies sont glamour et brillantes, mais néanmoins naturelles. Kate et William sont photographiés debout dans la cour de leur résidence officielle de Londres et assis dans le jardin.

Kate, 39 ans, porte une robe portefeuille bleue à motifs bohème. William, 38 ans, est chic et décontracté avec un pull et une chemise bleus. Les cheveux de la duchesse sont coiffés en vagues au lieu des boucles sombres plus formelles qu'elle préférait au début de leur mariage - William serait le premier à admettre, en plaisantant, qu'il a tout simplement nettement moins de cheveux.

Ils se prennent affectueusement la main - avec la célèbre bague de fiançailles en saphir et diamant de la princesse Diana qui brille au doigt de Kate.

Rien n'a été révélé sur la manière avec laquelle William et Kate vont célébrer ce cap. Le couple devrait conduire ses enfants à l'école comme chaque matin.

Le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, qui aura six ans dimanche, et le prince Louis, trois ans, sont la priorité du couple, révèlent des aides du palais au Daily Mail.

D'autres sources proches du prince disent que William est "extrêmement fier" de la façon dont sa femme s’est adaptée à la vie royale.