Cette remarque de Meghan Markle dans un lieu sacré qui a outré Kate Middleton lors des répétitions du mariage royal

Elles sont deux jeunes femmes dans la trentaine qui ont épousé un prince pourtant tout les oppose. Un documentaire diffusé ce mercredi soir sur le duel Meghan et Kate, duel royal à Buckingham diffusé sur TFX a retracé le parcours des épouses respectives des princes William et Harry et leur mésentente en coulisses.

L'une des anecdotes rapportée dans ce documentaire traduit la différence d'éducation des deux jeunes femmes alors que les répétitions battaient leur plein dans la chapelle Saint-George du château de Windsor en mai 2018.

"Quelques jours avant le mariage, Meghan entre dans l'édifice religieux qui a plus de mille ans, les anciens rois d'Angleterre reposent ici, et là Meghan devant Kate dit "ça pue, ça sent le vieux'", a expliqué le journaliste Michel Serra dans le documentaire. Une remarque que l'épouse du prince William a trouvé inadéquate compte tenu de l'importance du bâtiment.

L'actrice américaine aurait alors demandé qu'on vaporise du parfum dans le lieu sacré pour ne pas incommoder ses invités...