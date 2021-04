Ce que le prince William a chuchoté à son beau-père devant l'autel en prenant le bras de Kate Middleton

Le 29 avril 2011, Michael Middleton, ancien pilote d'avion de la compagnie British Airways conduisait sa fille aînée, Catherine devant l'autel pour unir sa destinée avec le prince William, amené un jour à devenir roi. Alors que des millions de téléspectateurs suivent l'événement à la télévision et qu'au sein de l'abbaye de Westminster, 1.900 invités assistent à ce moment historique, le site internet du magazine Gala révèle ce que le prince William a dit à celle qui allait devenir quelques minutes plus tard son épouse. Il lui aurait glissé un "Tu es très belle", avant de se retourner vers son futur beau-père et lui chuchoter ironiquement: "On avait dit juste la famille..."

Une décennie plus tard et 3 enfants royaux, le prince William et son épouse célèbrent leur 10ème anniversaire de mariage avec deux clichés adorables, pris chez eux devant le palais de Kensington.