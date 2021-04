Melania Trump en Floride: elle est "heureuse de sa nouvelle vie et détendue"

Il y a 100 jours, vêtue de vêtements de deuil, elle quittait la Maison Blanche avec son époux Donald Trump, refusant de participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président Joe Biden.

Embrassant une nouvelle vie sous le soleil de la Floride, Melania Trump, l'ancienne première dame des Etats-Unis, devait comme le veut la tradition créer son propre bureau officiel, pour lequel elle a engagé 3 membres du personnel. Un logo a été publié, rappelant le sceau présidentiel, mais aucune apparition officielle n'a été enregistrée ou planifiée.

Selon une information de CNN, Melania est "heureuse et détendue" avec sa nouvelle vie en Floride. Elle n'interfère jamais avec le personnel de son mari et vit sa vie. "Elle se rend fréquemment au spa, parfois même deux fois par jour et passe ses après-midis avec son fils, Barron", détaille le journaliste.

Elle est souvent aperçue avec ses parents Viktor et Amalija Knavs qui ont leur propre suite dans le sud de la Floride. Melania ne planifie pas non plus de publier ses mémoires, ce que les précédentes First ladies ont fait après leur séjour dans la fameuse Maison Blanche.