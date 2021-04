Shy'm dévoile un cliché "trop mignon" alors qu'elle allaite son fils (photo)

Depuis janvier, la chanteuse Shy'm est devenue maman. La naissance de son petit garçon a changé sa vie et elle partage de temps en temps sur Instagram des clichés de ces moments précieux.

Ce jeudi, elle a dévoilé une photo d'elle et de son bébé en pleine séance d'allaitement. Sur le cliché, en noir et blanc, on peut voir le regard rempli d'amour de la chanteuse de 35 ans posé sur son fils, qu'elle nourrit. On peut voir la bouche et les petites mains du petit garçon.

Ses abonnés apprécient et cette replonge certaines dans des souvenirs d'allaitement. "Que de souvenirs... malheureusement ça passe trop vite il faut vraiment savourer", écrit une maman.

"Trop mignon", écrit une autre abonnée. "Moment magique", "C'est beau", "la vie", "magnifique", peut-on également lire parmi les nombreux emojis en forme de cœur.