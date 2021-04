DU JAMAIS VU: William et Kate partagent une vidéo d'une journée en famille au grand air

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé une vidéo sur les réseaux sociaux qui offre un aperçu sans précédent de leur vie de famille. Pour remercier les personnes qui leur ont envoyé des "messages de félicitations'' à l'occasion de leur dixième anniversaire de mariage, William et Kate ont filmé un clip dans lequel on peut les voir passer une journée avec leurs 3 enfants dans leur seconde résidence, leur domaine d'Amner Hall, situé dans le Norfolk, au sud-est de l'Angleterre.

Ce clip a été publié sur les comptes officiels des différents réseaux sociaux @kensingtonroyal avec un message d'accompagnement qui disait: "Merci à tous pour les aimables messages à l'occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. W et C."

Dans la courte vidéo, Kate Middleton, 39 ans, le prince William, et leurs trois enfants - le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans et le prince Louis, trois ans, peuvent être vus en train de profiter d'une journée de décontraction au grand air.

Vêtus de vêtements décontractés mais assortis, le futur roi et sa famille escaladent des dunes de sable sur la plage de Norfolk, grillent des marshmallows autour d'un feu de camp et jouent dans leur jardin de leur résidence d'Anmer Hall.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi le cinéaste londonien Will Warr pour capturer ces instants. C'est un spécialiste des films d'entreprise et des publicités pour de grandes marques telles que Tesco, Diageo, Red Bull, Uber Eats et Puma.