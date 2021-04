Hélène Rollès (Les mystères de l'Amour) dévoile le visage de ses enfants

Hélène Rollès qui interprétait le rôle principal dans la série Hélène et les garçons, est en général très discrète sur sa vie privée. En 2013, l'actrice est devenue mère en adoptant deux enfants, baptisés June et Marcus, nés en Ethiopie. Une décision qui l'avait poussée à mettre entre parenthèse sa carrière de chanteuse.

La mère des deux enfants âgés de 10 et 12 ans continue sa carrière dans la série "Les mystères de l'amour", pour laquelle elle a d'ailleurs accepté récemment qu'ils décrochent un rôle à ses côtés, a constaté le site internet Chartsinfrance, qui a repéré les noms des deux enfants dans le générique.

Pour son plus grand plaisir, June et Marcus sont donc apparus dans les derniers épisodes de la série diffusée sur TMC dans lesquels Hélène est tout juste séparée de Nicolas qui est tombé

amoureux de Clémence. Hélène décide alors de recueillir chez elle Kendi et Elina deux enfants naufragés d'un bateau.