Cette serveuse refuse une table à un célèbre acteur: "Je ne savais pas qui il était" (vidéo)

Dayanna Rodas, serveuse dans un restaurant, a partagé sa drôle de mésaventure sur sa chaîne Tik Tok. Elle a refusé une table à un célèbre acteur... sans l'avoir reconnu.

"S'il te plaît, reviens", écrit Dayanna Rodas sur son compte Tik Tok. La jeune femme, serveuse dans un restaurant, a partagé une vidéo. On la voit expliquer à un client que l'établissement est complet et qu'il ne sera possible pour lui d'obtenir une table que dans 30 minutes. L'homme, accompagné de sa fille, a alors préféré quitter les lieux.

Ce n'est qu'après que Dayanna s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait... d'Adam Sandler. "Je ne savais pas qui il était, confie-t-elle au New York Post. Un client est entré 15 minutes plus tard en criant: 'J'ai croisé Adam Sandler'. Et j'ai réalisé que c'était à lui qui j'avais parlé."

La vidéo de la serveuse fait le buzz sur Tik Tok. Elle compte aujourd'hui plus de 2,2 millions de j'aime et plus de 10 millions de partages.