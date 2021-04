Nikki reçoit de l'argent attaché à un ballon gonflé à l'hélium pour son anniversaire... et le laisse s'envoler (vidéo)

Pour son anniversaire, Nikki Walker a reçu une surprise de la part de sa famille. Dans une boîte, elle a découvert quelques billets attachés à un ballon. Mais elle n'a pas eu le bon réflexe.

Nikki Walker, habitante de Glasgow, a eu une sacrée mésaventure lors de son 37ème anniversaire. La Britannique a reçu de la part de sa mère une boîte dans laquelle il y avait 100 livres sterling (soit environ 115 euros) attachés à un ballon. Lorsqu'elle a ouvert la boîte, le ballon s'est envolé car il était gonflé à l'hélium et Nikki ne l'a pas attrapé, pensant qu'il était attaché à la boîte.

Lorsqu'elle l'a compris, Nikki a tenté de l'attraper mais impossible, le ballon est parti, faisant virevolter les 10 billets de livres sterling dans les airs. "J'étais si excitée de l'ouvrir que je ne me suis pas rendu compte que l'argent serait sur le ballon et pas dans la boîte elle-même, a confié Nikki au DailyMail. Je me suis sentie vraiment stupide au début, qui ouvre une boîte avec un ballon gonflé à l'hélium dehors lors d'un jour venteux ? Mais ce qui est fait est fait."

Pour l'instant, l'argent n'a pas été retrouvé.